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В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
13:28 10.04.2019 |
Исследовательская группа из Университета Пердью (шт. Индиана, США) разработала серию запатентованных решений, которые позволяют создать двухэтапный процесс преобразования сланцевого газа в бензин и дизтопливо. Существующие процессы являются энергоемкими и высокозатратными, передает petrolplaza.
«Мы разработали технологический пакет, который позволяет решить эту проблему», - сказал Джеффри Миллер, профессор Школы химического машиностроения им. Дэвидсона в Пердью. «США сидят на мощном и безопасном источнике энергоснабжения. В случае успешной коммерциализации, наши технологии имеют годовой финансовый потенциал более чем в $25 млрд».
Молекулы сланцевого газа создают значительные проблемы для нефтеперерабатывающих заводов, поскольку они намного легче, чем молекулы нефти, и требуют другого производственного процесса. Миллер рассказал, что команда Университета Пердью разработала каталитический процесс, который потребляет меньше энергии, и создала улучшенную конструкцию катализаторов для обеих стадий преобразовательного процесса.
«Другая проблема, связанная с легкими сланцевыми газовыми углеводородами, заключается в том, что они, как правило, расположены в тех районах США, которые находятся далеко от густонаселенных городов и транспортных магистралей, - сказал Миллер. - Наши продукты имеют более высокую молекулярную массу, поэтому их транспортировка на существующие НПЗ, где они могут быть переработаны в транспортное топливо, обойдется гораздо дешевле».
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