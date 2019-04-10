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Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 3 коп до 13,14 грн/л
12:59 10.04.2019 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На станциях SOCAR и KLO автогаз подорожал 14 коп и 15 коп., до 13,65 грн/л и 13,49 грн/л, соответственно.
Цены также выросли в Shell, Glusco, «Автотранс», UPG, «Надежда», Marshal, SUN OIL и Mango на 2-20 коп./л.
Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 2,80 грн./л или на 26,9%.
Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 10 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,49
|
0,01
|
WOG
|
13,47
|
0,02
|
Авиас
|
12,86
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,89
|
0,01
|
AMIC
|
12,99
|
0,00
|
Shell
|
13,19
|
0,10
|
SOCAR
|
13,65
|
0,14
|
БРСМ-Нафта
|
13,10
|
0,00
|
Glusco
|
12,85
|
0,10
|
Автотранс
|
13,13
|
0,00
|
KLO
|
13,49
|
0,15
|
UPG
|
12,97
|
0,20
|
Параллель
|
13,42
|
0,00
|
Надежда
|
13,14
|
0,08
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,10
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,20
|
SUN OIL
|
13,11
|
0,07
|
Mango
|
12,60
|
0,02
|
Укргаздобыча
|
12,90
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,14
|
0,03
|
|
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