Автогаз в рознице 9 апреля перешагнул за 13 грн./л

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 12 коп./л до 13,11 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На ОККО автогаз подорожал на 11 коп., до 13,49 грн/л. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 18 -19 коп./л, до 12,86-12,88 грн/л.

Цены также выросли в Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG, «Параллель», «Надежда», Chipo, SUN OIL и Mango на 2-33 коп./л.

Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 2,77 грн./л или на 26,7%.

Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 9 апреля, грн/л: