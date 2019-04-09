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Автогаз в рознице 9 апреля перешагнул за 13 грн./л
14:23 09.04.2019 |
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 12 коп./л до 13,11 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На ОККО автогаз подорожал на 11 коп., до 13,49 грн/л. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 18 -19 коп./л, до 12,86-12,88 грн/л.
Цены также выросли в Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG, «Параллель», «Надежда», Chipo, SUN OIL и Mango на 2-33 коп./л.
Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 2,77 грн./л или на 26,7%.
Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 9 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,49
|
0,11
|
WOG
|
13,45
|
0,00
|
Авиас
|
12,86
|
0,19
|
Укрнафта
|
12,88
|
0,18
|
AMIC
|
12,99
|
0,00
|
Shell
|
13,09
|
0,20
|
SOCAR
|
13,51
|
0,02
|
БРСМ-Нафта
|
13,10
|
0,10
|
Glusco
|
12,75
|
0,00
|
Автотранс
|
13,13
|
0,15
|
KLO
|
13,34
|
0,00
|
UPG
|
12,77
|
0,20
|
Параллель
|
13,42
|
0,14
|
Надежда
|
13,07
|
0,33
|
Chipo
|
12,79
|
0,30
|
Род-Ник
|
13,10
|
0,00
|
Marshal
|
12,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,04
|
0,05
|
Mango
|
12,58
|
0,12
|
Укргаздобыча
|
12,90
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,11
|
0,12
|
|
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