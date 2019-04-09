Нефть дорожает на фоне обострения конфликта в Ливии, Brent на 5-месячных максимумах

Мировые цены на нефть слабо растут во вторник утром, при этом нефть Brent удерживается на достигнутых днем ранее 5-месячных максимумах на опасениях эскалации военного конфликта в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01% - до 71,1 доллара за баррель. В понедельник цена Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель впервые с 12 ноября 2018 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,11% - до 64,47 доллара за баррель.

Рынки следят за ситуацией в Ливии. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи. Как сообщил оперативный штаб правительства национального согласия Файеза Сарраджа, военные самолеты ЛНА в понедельник нанесли удар по единственному действующему аэропорту Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Позже аэропорт частично возобновил работу.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками.

"Хотя ситуация в Триполи напрямую не угрожает экспорту и поставкам нефти, угроза санкций создает существенные риски, особенно в связи с тем, что рынок уже сталкивается с более жесткими условиями поставок на фоне санкций (США - ред.) против Венесуэлы и Ирана", - сказал агентству MarketWatch аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric Робби Фрейзер (Robbie Fraser).