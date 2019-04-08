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Бензин А-95 на АЗС Киева продают за 26,09-30,99 гривни
12:55 08.04.2019 |
Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области составляет 28,54 грн за литр.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС Chipo по цене 26,09 грн за литр.
На АЗС "БРСМ-нафта" и MANGO бензин А-95 продают по 26,39 грн за литр.
На АЗС "Люксвен" литр бензина А-95 предлагают по 26,69 грн.
На автозаправках "Маркет" бензин А-95 продают по 26,99 грн за литр.
На АЗС SUN OIL бензин марки А-95 стоит 27,39 грн за литр.
На АЗС "Авантаж 7" бензин марки А-95 можно приобрести по 27,45 грн за литр.
Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина А-95 по 27,90 грн.
На АЗС "Авиас", ANP, "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 предлагают по 27,95 грн.
На АЗС "Авіас плюс" и "Укрнафта" литр бензина марки А-95 стоит 28,00 грн.
На АЗС "КЛО" и "АМІС" бензин марки А-95 продают по 28,49 грн за литр.
На АЗС Glusco предлагают бензин А-95 по 28,95 грн за литр.
На АЗС "Народная" бензин А-95 можно приобрести по 29,95 грн за литр.
На АЗС Shell бензин марки А-95 стоит 30,69 грн за литр.
Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС Socar, OKKO и WOG - по 30,99 грн за литр.
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