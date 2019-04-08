Нефть дорожает 8 апреля на эскалации военного конфликта в Ливии

Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне обеспокоенности о том, что эскалация военного конфликта в Ливии приведет к сокращению поставок сырья из этой страны, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.23 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% - до 70,61 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,41% - до 63,34 доллара за баррель.

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи, где базируется международно признанное правительство. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта негативно отразится на поставках нефти из страны. "Опасения за перебои с поставками в Ливии способствуют росту цен в тот момент, когда рисковые настроения улучшаются на ослаблении обеспокоенности за рост мировой экономики", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика Kiwoom Securities в Сеуле Ан Еа-Ха (Ahn Yea-Ha).