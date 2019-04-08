Финансовые новости
- |
- 08.04.19
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дорожает 8 апреля на эскалации военного конфликта в Ливии
08:51 08.04.2019 |
Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне обеспокоенности о том, что эскалация военного конфликта в Ливии приведет к сокращению поставок сырья из этой страны, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.23 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% - до 70,61 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,41% - до 63,34 доллара за баррель.
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи, где базируется международно признанное правительство. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта негативно отразится на поставках нефти из страны. "Опасения за перебои с поставками в Ливии способствуют росту цен в тот момент, когда рисковые настроения улучшаются на ослаблении обеспокоенности за рост мировой экономики", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика Kiwoom Securities в Сеуле Ан Еа-Ха (Ahn Yea-Ha).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощупать оборону. «Зачем гибриды» усилили обстрелы после первого тура выборов
|На 8 апреля финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни
|Зеленский не захотел обнародовать декларацию за 2018 год
|Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина начала закачку газа в ПХГ
|Украина хочет опротестовать решение ВТО о правомерности российской блокады транзита
|На должность главы ГФС претендуют семь человек
|На должность главы таможни претендуют семь человек
|Золото дорожает 8 апреля на снижении курса доллара к мировым валютам
|Нефть дорожает 8 апреля на эскалации военного конфликта в Ливии
Это интересно
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги