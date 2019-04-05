Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине 5 апреля выросла на 12 коп. до 12,93 грн

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На ОККО и WOG автогаз подорожал на 22 и 16 коп., до 13,38 и 13,32 грн/л. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 4-5 коп./л до 12,64-12,68 грн/л.

Цены также выросли в AMIC, Shell SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, UPG, «Параллель», «Надежда», Marshal, SUN OIL, Mango и «Укргаздобыча» на 2-30 коп./л.

Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля выросла на 2,59 грн. /л или на 24%.

Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 5 апреля, грн/л: