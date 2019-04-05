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Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине 5 апреля выросла на 12 коп. до 12,93 грн
13:49 05.04.2019 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На ОККО и WOG автогаз подорожал на 22 и 16 коп., до 13,38 и 13,32 грн/л. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 4-5 коп./л до 12,64-12,68 грн/л.
Цены также выросли в AMIC, Shell SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, UPG, «Параллель», «Надежда», Marshal, SUN OIL, Mango и «Укргаздобыча» на 2-30 коп./л.
Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля выросла на 2,59 грн. /л или на 24%.
Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 5 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,38
|
0,22
|
WOG
|
13,32
|
0,16
|
Авиас
|
12,64
|
0,04
|
Укрнафта
|
12,68
|
0,05
|
AMIC
|
12,90
|
0,20
|
Shell
|
12,89
|
0,20
|
SOCAR
|
13,29
|
0,06
|
БРСМ-Нафта
|
12,89
|
0,11
|
Glusco
|
12,75
|
0,00
|
Автотранс
|
12,68
|
0,10
|
KLO
|
13,19
|
0,10
|
UPG
|
12,57
|
0,20
|
Параллель
|
13,28
|
0,16
|
Надежда
|
12,69
|
0,10
|
Chipo
|
12,49
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,00
|
0,00
|
Marshal
|
12,60
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,89
|
0,02
|
Mango
|
12,36
|
0,04
|
Укргаздобыча
|
12,80
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
12,93
|
0,12
|
|
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