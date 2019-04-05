Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 15:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бензин А-95 в Киевской области подорожал в среднем на 15 копеек
13:44 05.04.2019 |
Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области выросла на 15 копеек и составляет 28,54 грн за литр.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС Chipo (подорожал на 30 копеек) - по 26,09 грн за литр.
На автозаправках "Маркет" бензин А-95 продают по 26,26 грн за литр.
На АЗС "БРСМ-нафта" и MANGO бензин А-95 продают по 26,39 грн за литр.
На АЗС "Люксвен" литр бензина А-95 предлагают по 26,69 грн.
На АЗС SUN OIL бензин марки А-95 стоит 27,39 грн за литр.
На АЗС "Авантаж 7" бензин марки А-95 можно купить по 27,45 грн за литр (подорожал на 50 копеек).
Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина А-95 по 27,60 грн.
На АЗС ANP, "Авиас", "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 предлагают по 27,95 грн.
На АЗС "Авиас плюс" и "Укрнафта" литр бензина марки А-95 стоит 28,00 грн.
На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продают по 28,39 грн за литр (подорожал на 20 копеек).
Сеть АЗС "АМИС" предлагает литр бензина А-95 по 28,49 грн.
На АЗС Glusco предлагают бензин А-95 по 28,95 грн за литр.
На АЗС "Народная" бензин А-95 можно купить по 29,95 грн за литр.
На АЗС Shell бензин марки А-95 стоит 30,69 грн за литр.
Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС Socar (+40 коп), OKKO и WOG - по 30,99 грн за литр.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках
|Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией
|Доллар на межбанке устремился вниз. Село сдает валюту на посевную
|Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прямой госдолг Украины в I кв.-2019 сократился на 0,9 млрд грн
|Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL
|Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине 5 апреля выросла на 12 коп. до 12,93 грн
|Всемирный банк констатировал снижение бедности в Украине
|Бензин А-95 в Киевской области подорожал в среднем на 15 копеек
|Банки Украины 5 апреля увеличили портфель ОВГЗ на 2,19 млрд грн
Это интересно
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги
|5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
|Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC
|Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году