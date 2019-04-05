Бензин А-95 в Киевской области подорожал в среднем на 15 копеек

Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области выросла на 15 копеек и составляет 28,54 грн за литр.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.

На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС Chipo (подорожал на 30 копеек) - по 26,09 грн за литр.

На автозаправках "Маркет" бензин А-95 продают по 26,26 грн за литр.

На АЗС "БРСМ-нафта" и MANGO бензин А-95 продают по 26,39 грн за литр.

На АЗС "Люксвен" литр бензина А-95 предлагают по 26,69 грн.

На АЗС SUN OIL бензин марки А-95 стоит 27,39 грн за литр.

На АЗС "Авантаж 7" бензин марки А-95 можно купить по 27,45 грн за литр (подорожал на 50 копеек).

Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина А-95 по 27,60 грн.

На АЗС ANP, "Авиас", "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 предлагают по 27,95 грн.

На АЗС "Авиас плюс" и "Укрнафта" литр бензина марки А-95 стоит 28,00 грн.

На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продают по 28,39 грн за литр (подорожал на 20 копеек).

Сеть АЗС "АМИС" предлагает литр бензина А-95 по 28,49 грн.

На АЗС Glusco предлагают бензин А-95 по 28,95 грн за литр.

На АЗС "Народная" бензин А-95 можно купить по 29,95 грн за литр.

На АЗС Shell бензин марки А-95 стоит 30,69 грн за литр.

Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС Socar (+40 коп), OKKO и WOG - по 30,99 грн за литр.