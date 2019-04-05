Нефть марки Brent дешевеет 5 апреля после достижения отметки в $70 за баррель

Цена нефти марки Brent снижается в пятницу утром под действием коррекционных настроений после достижения днем ранее психологически важной отметки в 70 долларов за баррель впервые с 12 ноября 2018 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.46 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22%, до 69,25 доллара за баррель. При этом в четверг показатель достигал 70,03 доллара. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,03%, до 62,08 доллара за баррель.

В пятницу на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения, однако негативную динамику цен на нефть ограничивает сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках достигнутого в конце прошлого года соглашения. Однако на рынке есть обеспокоенность, что продолжающийся рост добычи нефти в США может нивелировать усилия ОПЕК+. По последним данным минэнерго США, добыча нефти в стране за прошлую неделю составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей по сравнению с предыдущую неделей.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией вокруг торговых отношений США и Китая. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в пятницу на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что КНР и США провели продуктивные консультации и добились прогресса по тексту торгового соглашения. Инвесторы надеются, что в скором времени стороны достигнут торгового соглашения, что положительно отразится на состоянии мировой экономики и спросе на нефть.