Цена газа на АЗС 4 апреля выросла до 12,80 грн/л

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 7 коп./л, до 12,81 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На станциях AMIC автогаз вырос в цене на 26 коп., до 12,70 грн/л. В сети Glusco стоимость продукта повысилась на 20 коп, до 12,75 грн/л.

Цены также повысились на Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Надежда», Chipo, «Род-Ник», Marshal, Mango и SUN OIL на 4-25 коп./л.

Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля выросла на 2,47 грн. /л или на 23,3%.

Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.

«Необходимость в импортном ресурсе в 110 тыс. т прогнозные потоки закрывают с трудом и дефицит может быть вполне реальным, особенно в преддверии длительных майских выходных», - отмечал трейдер GT Group Сергей Ермаков.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 4 апреля, грн/л: