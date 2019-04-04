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Цена газа на АЗС 4 апреля выросла до 12,80 грн/л
14:49 04.04.2019 |
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 7 коп./л, до 12,81 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На станциях AMIC автогаз вырос в цене на 26 коп., до 12,70 грн/л. В сети Glusco стоимость продукта повысилась на 20 коп, до 12,75 грн/л.
Цены также повысились на Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Надежда», Chipo, «Род-Ник», Marshal, Mango и SUN OIL на 4-25 коп./л.
Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля выросла на 2,47 грн. /л или на 23,3%.
Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.
«Необходимость в импортном ресурсе в 110 тыс. т прогнозные потоки закрывают с трудом и дефицит может быть вполне реальным, особенно в преддверии длительных майских выходных», - отмечал трейдер GT Group Сергей Ермаков.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 4 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,15
|
0,00
|
WOG
|
13,16
|
0,02
|
Авиас
|
12,61
|
0,01
|
Укрнафта
|
12,63
|
0,03
|
AMIC
|
12,70
|
0,26
|
Shell
|
12,69
|
0,10
|
SOCAR
|
13,23
|
0,04
|
БРСМ-Нафта
|
12,78
|
0,11
|
Glusco
|
12,75
|
0,20
|
Автотранс
|
12,58
|
0,10
|
KLO
|
13,09
|
0,00
|
UPG
|
12,37
|
0,00
|
Параллель
|
13,12
|
0,00
|
Надежда
|
12,59
|
0,05
|
Chipo
|
12,49
|
0,23
|
Род-Ник
|
13,00
|
0,20
|
Marshal
|
12,50
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,88
|
0,03
|
Mango
|
12,32
|
0,13
|
Укргаздобыча
|
12,50
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,81
|
0,07
|
|
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