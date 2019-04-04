Нефть дешевеет 4 апреля на данных о росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне информации минэнерго США, свидетельствующих о росте запасов сырья в стране за предыдущую неделю, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.42 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,06%, до 69,27 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,16%, до 62,36 доллара за баррель.

Участники торгов отыгрывают данные управления энергетической информации минэнерго США, опубликованные днем ранее о том, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 400 тысяч баррелей.

После этих данных стоимость нефти марки Brent отдалилась от психологически важной отметки в 70 долларов за баррель, к которой вплотную приближалась до их публикации. Руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Рейтер, что рост запасов нефти в США стал тем фактором, который привел к фиксации прибыли инвесторами на рынке.