Цены бензинов на мелкооптовом рынке за первые три дня апреля выросли на 1 грн/л или 4%





По данным ежедневного ценового мониторинга мелкооптового рынка, 3 апреля средняя по стране стоимость бензина марки А-92 повысилась до 23,85 грн/л (+1,05 грн/л с начала недели), марки А-95 - до 24,90 грн/л (+0,95 грн/л).

«В начале месяца, в начале периода ценообразования, баррель нефти подорожал на 3 долл., котировки на бензин также резко отреагировали, плюс увеличилось потребление из-за благоприятной погоды для автомобилистов», - прокомментировал рост оптовых цен директор по коммерческим вопросам «Укргаздобычи» Сергей Федоренко.

После этого скачка в начале апреля цены бензина в мелкооптовом сегменте впервые с декабря прошлого года превысили стоимость дизельного топлива (см. граф.).

С нефтебаз в г. Коростень «Фактор» и «Укрпаллетсистем» предлагали «двойку» по 23,80 грн (+20 коп./л ко 2 апреля), «пятерку» - по 24,80 грн/л.

В столичном регионе марка А-92 предлагалась в диапазоне 23,40-24,10 грн/л, А-95 - по 24,50-24,90 грн/л. В частности «Альянс Ойл Украина» с нефтебаз в Белой Церкви и Вишневом торговала белорусской «двойкой» по 24,10 грн/л, «пятеркой» - по 24,80 грн/л. KLO («Вентус Ресурс») с нефтебазы в Крячках предлагало шебелинскую двойку по 23,50 грн/л, импортную «пятерку» по 24,60 грн/л.

«Укртатнафта» с начала месяца повысила стоимость бензина А-92 на условиях отгрузки с завода на 1,05 грн/л (4,6%) до 23,65 грн/л, «пятерка» же подорожала на 85 коп./л или 3,6% до 24,40 грн/л.

Накануне цена шебелинского А-92 на электронных торгах «Укргаздобычи» составила 30 700 грн/т, что примерно равно 22,70 грн/л. Торги бензинами УГД проходят по вторникам и четвергам.

Как сообщал enkorr, после подорожания топлива летом 2018 г. бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. В течение января-марта 2019 г. цены на АЗС оставались на одном уровен и только в начале апреля начался постепенный рост.