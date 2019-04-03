Финансовые новости
- |
- 03.04.19
- |
- 21:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены бензинов на мелкооптовом рынке за первые три дня апреля выросли на 1 грн/л или 4%
19:15 03.04.2019 |
По данным ежедневного ценового мониторинга мелкооптового рынка, 3 апреля средняя по стране стоимость бензина марки А-92 повысилась до 23,85 грн/л (+1,05 грн/л с начала недели), марки А-95 - до 24,90 грн/л (+0,95 грн/л).
«В начале месяца, в начале периода ценообразования, баррель нефти подорожал на 3 долл., котировки на бензин также резко отреагировали, плюс увеличилось потребление из-за благоприятной погоды для автомобилистов», - прокомментировал рост оптовых цен директор по коммерческим вопросам «Укргаздобычи» Сергей Федоренко.
После этого скачка в начале апреля цены бензина в мелкооптовом сегменте впервые с декабря прошлого года превысили стоимость дизельного топлива (см. граф.).
С нефтебаз в г. Коростень «Фактор» и «Укрпаллетсистем» предлагали «двойку» по 23,80 грн (+20 коп./л ко 2 апреля), «пятерку» - по 24,80 грн/л.
В столичном регионе марка А-92 предлагалась в диапазоне 23,40-24,10 грн/л, А-95 - по 24,50-24,90 грн/л. В частности «Альянс Ойл Украина» с нефтебаз в Белой Церкви и Вишневом торговала белорусской «двойкой» по 24,10 грн/л, «пятеркой» - по 24,80 грн/л. KLO («Вентус Ресурс») с нефтебазы в Крячках предлагало шебелинскую двойку по 23,50 грн/л, импортную «пятерку» по 24,60 грн/л.
«Укртатнафта» с начала месяца повысила стоимость бензина А-92 на условиях отгрузки с завода на 1,05 грн/л (4,6%) до 23,65 грн/л, «пятерка» же подорожала на 85 коп./л или 3,6% до 24,40 грн/л.
Накануне цена шебелинского А-92 на электронных торгах «Укргаздобычи» составила 30 700 грн/т, что примерно равно 22,70 грн/л. Торги бензинами УГД проходят по вторникам и четвергам.
Как сообщал enkorr, после подорожания топлива летом 2018 г. бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. В течение января-марта 2019 г. цены на АЗС оставались на одном уровен и только в начале апреля начался постепенный рост.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта
|Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства
|На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко
|Сложный развод: как «Нафтогаз» и Коломойский пытаются поделить «Укрнафту»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены бензинов на мелкооптовом рынке за первые три дня апреля выросли на 1 грн/л или 4%
|Цены на нефть вновь поднимаются 2 апреля, Brent приближается к $70 за баррель
|Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав
|Кабмин разрешил «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле
|Минфин прокомментировал выполнения госбюджета за I квартал
|За январь-март поступления в сводный бюджет выросли на 14,2% до 259,8 млрд гривен
Это интересно
|Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд
|Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги
|Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета
|Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч
|Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
|Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
|Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе