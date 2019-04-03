Нефть продолжает дорожать 3 апреля на ослаблении опасений за переизбыток предложения

Мировые цены на нефть растут в среду четвертую торговую сессию подряд на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, которое помогает ослабить опасения относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55%, до 69,75 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,4%, до 62,83 доллара за баррель.

Рынки с оптимизмом реагируют на продолжающееся сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках соответствующего соглашения, достигнутого в конце 2018 года. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагают, что добыча стран ОПЕК в марте достигла четырехлетнего минимума.

Старший рыночный аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), мнение которой приводит агентство, считает, что поддержку ценам на нефть оказывает продолжающееся снижение добычи стран ОПЕК, а также санкции США против Ирана и Венесуэлы. "Что касается спроса, то ослабление опасений по поводу замедления экономического роста также оказывают поддержку", - добавила она.

В то же время сдерживают рост цен на нефть данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 2,963 миллиона баррелей после роста на 1,93 миллиона баррелей неделей ранее.