Автогаз 2 апреля подорожал еще на 10 коп./л

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 10 коп./л, до 12,71 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На ОККО и WOG автогаз вырос в цене на 19 и 21 коп., до 13,15 и 13,14 грн/л, соответственно. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 7-8 коп./л, до 12,59 грн/л.

Цены также повысились на Shell, «БРСМ-Нафта», «Надежда», «Род-Ник», Mango и «Укргаздобыче» на 12-20 коп./л.

Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля выросла на 2,37 грн. /л или на 23%.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 2 апреля, грн/л: