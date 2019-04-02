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Автогаз 2 апреля подорожал еще на 10 коп./л
12:56 02.04.2019 |
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 10 коп./л, до 12,71 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На ОККО и WOG автогаз вырос в цене на 19 и 21 коп., до 13,15 и 13,14 грн/л, соответственно. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 7-8 коп./л, до 12,59 грн/л.
Цены также повысились на Shell, «БРСМ-Нафта», «Надежда», «Род-Ник», Mango и «Укргаздобыче» на 12-20 коп./л.
Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля выросла на 2,37 грн. /л или на 23%.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 2 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,15
|
0,20
|
WOG
|
13,14
|
0,19
|
Авиас
|
12,59
|
0,08
|
Укрнафта
|
12,59
|
0,07
|
AMIC
|
12,41
|
0,00
|
Shell
|
12,59
|
0,10
|
SOCAR
|
13,03
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,63
|
0,13
|
Glusco
|
12,35
|
0,00
|
Автотранс
|
12,38
|
0,00
|
KLO
|
12,89
|
0,00
|
UPG
|
12,17
|
0,00
|
Параллель
|
12,96
|
0,00
|
Надежда
|
12,54
|
0,40
|
Chipo
|
12,26
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,70
|
0,10
|
Marshal
|
12,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,59
|
0,00
|
Mango
|
12,19
|
0,22
|
Укргаздобыча
|
12,50
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
12,71
|
0,10
|
|
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