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Цены на бензин 2 апреля продолжили рост
11:51 02.04.2019 |
Цены на бензин в сети АЗК ОККО выросли на 0,50 грн/л, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, бензин марки А-92 на станциях ОККО подорожал до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л. Цена на ДТ не поднималась и осталась на уровне 29,99 грн/л.
На 30 коп./л и 20 коп./л бензины подорожали в сетях SOCAR и Glusco соответственно.
Средние цены на бензины в Украине 2 апреля выросли на 6-7 коп./л.
Отметим, в пятницу, 29 марта, на 50 коп./л все бензины подорожали в сети ОККО, а 1 апреля WOG поднял цены на бензин на 1 грн/л.
Напомним, после подорожания топлива летом 2018 г. бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за этот период подешевело на 3 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 1/2 апреля 2019 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
Shell
|
27,87
|
0,50
|
29,67
|
0,40
|
32,17
|
0,40
|
29,27
|
0,10
|
SOCAR
|
29,59
|
0,30
|
30,59
|
0,30
|
31,59
|
0,30
|
30,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,19
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
27,53
|
0,00
|
25,73
|
0,00
|
Glusco
|
27,65
|
0,20
|
28,65
|
0,20
|
30,25
|
0,20
|
28,15
|
0,00
|
Автотранс
|
27,33
|
0,00
|
28,43
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
28,33
|
0,00
|
KLO
|
27,19
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
28,09
|
0,00
|
UPG
|
26,60
|
0,00
|
27,60
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Параллель
|
27,49
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
x
|
x
|
29,46
|
0,00
|
Надежда
|
27,19
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Chipo
|
26,19
|
0,00
|
27,07
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
26,67
|
0,00
|
Маркет
|
25,25
|
0,00
|
26,26
|
0,00
|
x
|
x
|
24,99
|
0,00
|
Marshal
|
23,80
|
0,00
|
25,30
|
0,00
|
x
|
x
|
24,30
|
0,00
|
SUN OIL
|
26,35
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
26,52
|
0,00
|
Mango
|
25,65
|
0,00
|
26,71
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
26,70
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
x
|
x
|
27,70
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,65
|
0,07
|
28,71
|
0,06
|
29,90
|
0,10
|
28,34
|
0,00
|
|
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