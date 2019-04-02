Цены на бензин 2 апреля продолжили рост

Цены на бензин в сети АЗК ОККО выросли на 0,50 грн/л, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, бензин марки А-92 на станциях ОККО подорожал до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л. Цена на ДТ не поднималась и осталась на уровне 29,99 грн/л.

На 30 коп./л и 20 коп./л бензины подорожали в сетях SOCAR и Glusco соответственно.

Средние цены на бензины в Украине 2 апреля выросли на 6-7 коп./л.

Отметим, в пятницу, 29 марта, на 50 коп./л все бензины подорожали в сети ОККО, а 1 апреля WOG поднял цены на бензин на 1 грн/л.

Напомним, после подорожания топлива летом 2018 г. бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за этот период подешевело на 3 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 1/2 апреля 2019 г., грн/л: