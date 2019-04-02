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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть дорожает 2 апреля на риске дополнительного сокращения экспорта нефти из Ирана

 

Цены на нефть растут во вторник утром, находясь в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне возможности дополнительного сокращения поставок иранской нефти на рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,14% - до 69,11 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,23%, до 61,73 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на сообщение агентства Рейтер со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США о том, что американские власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Ирана в течение ближайших нескольких недель. Предполагается, что санкции затронут те сектора экономики, которых они не коснулись ранее. Кроме того, по словам собеседника агентства, США могут отказаться от продления исключений для ряда стран из нефтяных санкций против Ирана.

Иран в настоящее время находится под санкциями США, одной из целью которых является давление на нефтяной сектор страны. Так, Вашингтон неоднократно заявлял, что намерен снизить экспорт иранской нефти до нуля. При этом для ряда стран до мая 2019 года действуют исключения, позволяющие импортировать определенный объем нефти Ирана. Однако, продлят ли США эти исключения на более долгий срок и, если да, то на каких условиях, - пока остается вопросом.

Кроме того, дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает оказавшаяся лучше прогнозов статистика по деловой активности в промышленности США и Китая, опубликованная днем ранее. Инвесторы надеются на улучшение ситуации в экономике двух крупнейших мировых потребителей нефти, что должно положительно отразиться на спросе на сырье.

Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что статистика из Китая должна ослабить опасения относительно "возможных угроз для спроса на нефть".
По материалам: ПРАЙМ
 

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