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Украинские АЗС встретили апрель подорожанием бензина
14:17 01.04.2019 |
Цены на бензин в сети АЗК WOG подорожали на 1 грн/л, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95». Последние три месяца цены на топливо оставались на одном уровне.
В частности, бензин марки А-92 на станциях WOG подорожал до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л. Цена на ДТ не подымалась и осталась на уровне 29,99 грн/л.
На 30 коп./л бензины подорожали в сетях SOCAR и Glusco. UPG, «Параллель», Mango и «Укргаздобыча» повысили цены на некоторые виды топлива на 20-33 коп./л.
Средние цены на бензины в Украине 1 апреля выросли на 16 коп./л.
Отметим, в пятницу, 29 марта, на 50 коп./л все бензины подорожали в сети ОККО: А-92 - до 29,49 грн/л, А-95 - до 30,49 грн/л, А-95+ - до 31,49 грн/л.
Напомним, после подорожания топлива летом 2018 г. бензины начали дешеветь в ноябре-декабре того же года и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за этот период подешевело на 3 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 29 марта/1 апреля 2019 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
1,00
|
30,99
|
1,00
|
31,99
|
1,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
Shell
|
27,37
|
0,00
|
29,27
|
0,00
|
31,77
|
0,00
|
29,17
|
0,00
|
SOCAR
|
29,29
|
0,30
|
30,29
|
0,30
|
31,29
|
0,30
|
30,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,19
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
27,53
|
0,00
|
25,73
|
0,00
|
Glusco
|
27,45
|
0,30
|
28,45
|
0,30
|
30,05
|
0,30
|
28,15
|
0,00
|
Автотранс
|
27,33
|
0,00
|
28,43
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
28,33
|
0,00
|
KLO
|
27,19
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
28,09
|
0,00
|
UPG
|
26,60
|
0,20
|
27,60
|
0,20
|
29,90
|
0,20
|
26,90
|
0,00
|
Параллель
|
27,49
|
0,33
|
29,80
|
0,33
|
x
|
x
|
29,46
|
0,00
|
Надежда
|
27,19
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Chipo
|
26,19
|
0,00
|
27,07
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
26,67
|
0,00
|
Маркет
|
25,25
|
0,00
|
26,26
|
0,00
|
x
|
x
|
24,99
|
0,00
|
Marshal
|
23,80
|
0,00
|
25,30
|
0,00
|
x
|
x
|
24,30
|
0,00
|
SUN OIL
|
26,35
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
26,52
|
0,00
|
Mango
|
25,65
|
0,26
|
26,71
|
0,32
|
27,79
|
0,00
|
25,89
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
26,70
|
0,20
|
27,70
|
0,20
|
x
|
x
|
27,70
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
27,58
|
0,16
|
28,65
|
0,16
|
29,79
|
0,16
|
28,34
|
0,00
|
|
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