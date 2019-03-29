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Автогаз 29 марта продолил прибавлять в цене
12:49 29.03.2019 |
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки еще на 12 коп./л до 12,57 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На ОККО и WOG автогаз вырос в цене на 20-21 коп., до 12,95-12,96 грн/л.
Цены также повысились в AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, «Параллель», «Род-Ник», SUN OIL и Mango на 10-20 коп./л.
Напомним, оптовые цены СУГ начали увеличиваться с 18 февраля. За этот период они выросли на 4580 грн/т или 22,7%. Розничная цена автогаза с конца февраля возросла на 2,10 коп. /л или на 16,7%.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 29 марта, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,96
|
0,21
|
WOG
|
12,95
|
0,20
|
Авиас
|
12,51
|
0,01
|
Укрнафта
|
12,52
|
0,01
|
AMIC
|
12,41
|
0,18
|
Shell
|
12,49
|
0,20
|
SOCAR
|
13,02
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
12,33
|
0,10
|
Glusco
|
12,35
|
0,20
|
Автотранс
|
12,13
|
0,15
|
KLO
|
12,79
|
0,15
|
UPG
|
11,97
|
0,00
|
Параллель
|
12,96
|
0,07
|
Надежда
|
12,14
|
0,00
|
Chipo
|
12,06
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,50
|
0,20
|
Marshal
|
12,10
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,39
|
0,10
|
Mango
|
11,92
|
0,01
|
Укргаздобыча
|
12,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,57
|
0,12
|
|
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