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Бензин А-95 на АЗС Киевской области 29 марта продают за 25,79-29,99 гривни
09:28 29.03.2019 |
Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области по состоянию на 8 часов утра 29 марта 2019 года, составляет 27,89 грн за литр.
Об этом сообщает Укринфарм со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС Chipo - по цене 25,79 грн за литр.
На АЗС "БРСМ-Нафта" бензин А-95 можно приобрести по 26,19 грн за литр.
На АЗС "Маркет" бензин А-95 продают по 26,26 грн за литр.
На автозаправках MANGO бензин А-95 продают по 26,39 грн за литр.
На АЗС "Люксвен" литр бензина А-95 предлагают по 26,69 грн.
На АЗС "Авантаж 7" бензин марки А-95 можно приобрести по 26,95 грн за литр.
На АЗС SUN OIL бензин марки А-95 стоит 27,39 грн за литр.
Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина А-95 по 27,40 грн.
На АЗС ANP, "Авиас", "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 предлагают по 27,95 грн.
На АЗС "Авиас плюс" и "Укрнафта" литр бензина марки А-95 стоит 28,00 грн.
Сеть автозаправок Glusco предлагает бензин А-95 по 28,15 грн за литр.
На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продают по 28,19 грн за литр.
Сеть автозаправок "Амис" предлагает литр бензина А-95 по 28,49 грн.
На автозаправках Shell бензин марки А-95 стоит 29,89 грн за литр.
На АЗС "Народная" бензин А-95 можно приобрести по 29,95 грн за литр.
Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС WOG, Socar и OKKO - по 29,99 грн за литр.
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