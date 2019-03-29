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Нефть растет 29 марта в цене на сигналах сокращения предложения на рынке
07:49 29.03.2019 |
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на сигналах сокращения предложения на рынке из-за санкций США против Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% - до 67,41 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,54%, до 59,62 доллара за баррель.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отраслевые источники и данные системы отслеживания судов Refinitiv Eikon, японские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки иранской нефти в преддверии истечения временного исключения страны из санкций США.
США в прошлом году восстановили санкции против Ирана, затрагивающие в том числе его нефтяной экспорт, выйдя в одностороннем порядке из "ядерной сделки" с Исламской республикой. Для 8 стран, включая Японию, до мая текущего года действуют исключения, которые позволяют им покупать определенные объемы иранской нефти.
Японские компании спешат получить оплаченную нефть до этого срока. Согласно имеющимся данным, последний нефтеналивной супертанкер Kisogawa с иранской нефтью прибудет в Японию 9 апреля. "Мы думаем, что после марта будет сложно продолжать привозить иранскую нефть", - заявил агентству представитель компании Fuji Oil.
Как уточняет агентство, за первые три месяца 2019 года Япония закупила 15,3 миллиона баррелей нефти. Всего за шесть месяцев исключения из-под санкций Япония транспортировала 86,43 тысячи баррелей иранской нефти в сутки - на 33% меньше объемов января-сентября прошлого года, до введения санкций США.
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