Автогаз 28 марта подорожал еще на 23 коп до 12,44 грн

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки еще на 23 коп./л до 12,44 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На ОККО и WOG автогаз вырос в цене на 14-16 коп., до 12,74-12,75 грн/л. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 35-36 коп./л, до 12,50-12,51 грн/л.

Цены также выросли в AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», Glusco, KLO, UPG, «Параллель», «Надежда», SUN OIL, Mango и «Укргаздобыча» на 10-40 коп./л.

Напомним, оптовые цены СУГ начали повышаться с 18 февраля. За этот период они увеличились на 4580 грн/т или 22,7%. Розничная цена автогаза с конца февраля возросла на 1,98 коп. /л или на 15,9%.

По прогнозу аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, средняя цена сжиженного газа к концу марта может достигнуть 13-14 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 28 марта, грн/л: