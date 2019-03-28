Финансовые новости
- |
- 28.03.19
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Автогаз 28 марта подорожал еще на 23 коп до 12,44 грн
12:40 28.03.2019 |
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки еще на 23 коп./л до 12,44 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На ОККО и WOG автогаз вырос в цене на 14-16 коп., до 12,74-12,75 грн/л. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 35-36 коп./л, до 12,50-12,51 грн/л.
Цены также выросли в AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», Glusco, KLO, UPG, «Параллель», «Надежда», SUN OIL, Mango и «Укргаздобыча» на 10-40 коп./л.
Напомним, оптовые цены СУГ начали повышаться с 18 февраля. За этот период они увеличились на 4580 грн/т или 22,7%. Розничная цена автогаза с конца февраля возросла на 1,98 коп. /л или на 15,9%.
По прогнозу аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, средняя цена сжиженного газа к концу марта может достигнуть 13-14 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 28 марта, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,74
|
0,14
|
WOG
|
12,75
|
0,16
|
Авиас
|
12,50
|
0,35
|
Укрнафта
|
12,51
|
0,36
|
AMIC
|
12,23
|
0,10
|
Shell
|
12,29
|
0,40
|
SOCAR
|
12,82
|
0,32
|
БРСМ-Нафта
|
12,23
|
0,14
|
Glusco
|
12,15
|
0,16
|
Автотранс
|
11,98
|
0,00
|
KLO
|
12,64
|
0,10
|
UPG
|
11,97
|
0,40
|
Параллель
|
12,89
|
0,30
|
Надежда
|
12,14
|
0,15
|
Chipo
|
12,06
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,30
|
0,00
|
Marshal
|
12,10
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,29
|
0,05
|
Mango
|
11,91
|
0,27
|
Укргаздобыча
|
12,10
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
12,44
|
0,23
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НКЦБФР закончила работу над проектом закона, который даст старт масштабной пенсионной реформе
ТОП-НОВОСТИ
|Ситуация на межбанке продолжает пребывать под прессом календарного и политико-психологического факторов
|Сдали нервы. Почему Тимошенко нарвалась на скандал с Гриценко
|Вести бизнес станет легче: правительство приняло комплексное постановление
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Автогаз 28 марта подорожал еще на 23 коп до 12,44 грн
|Бензин А-95 на Киевщине продают за 25,79-29,99 гривни
|«Кернел» впервые в истории Украины провел операцию валютного свопа с ING Bank
|Украинцы с начала 2019г увеличили уплату транспортного налога на 26% - ГФС
|Мобильных операторов предлагают освободить от НДС в части предоставления услуг международной связи
|НКЦБФР закончила работу над проектом закона, который даст старт масштабной пенсионной реформе
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google