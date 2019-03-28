Бензин А-95 на Киевщине продают за 25,79-29,99 гривни

Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области по состоянию на 8 часов утра, 28 марта 2019 года, составляет 27,89 грн за литр.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Vseazs.com.

На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС Chipo - по цене 25,79 грн за литр.

На АЗС "БРСМ-нефть" бензин А-95 можно купить по 26,19 грн за литр.

На АЗС "Маркет" бензин А-95 продают по 26,26 грн за литр.

На автозаправках MANGO бензин А-95 продают по 26,39 грн за литр.

На АЗС "Люксвен" литр бензина А-95 предлагают по 26,69 грн.

На АЗС "Авантаж 7" бензин марки А-95 можно купить по 26,95 грн за литр.

На АЗС SUN OIL бензин марки А-95 стоит 27,39 грн за литр.

Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина А-95 по 27,40 грн.

На АЗС ANP, "Авиас", "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 предлагают по 27,95 грн.

На АЗС "Авиас плюс" и "Укрнафта" литр бензина марки А-95 стоит 28,00 грн.

Сеть автозаправок Glusco предлагает бензин А-95 по 28,15 грн за литр.

На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продают по 28,19 грн за литр.

Сеть автозаправок "АМИС" предлагает литр бензина А-95 по 28,49 грн.

На автозаправках Shell бензин марки А-95 стоит 29,89 грн за литр.

На АЗС "Народная" бензин А-95 можно купить по 29,95 грн за литр.

Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС WOG, Socar и OKKO - по 29,99 грн за литр.