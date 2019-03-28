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Нефть продолжает дешеветь 28 марта на данных о росте запасов в США
08:29 28.03.2019 |
Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться, отыгрывая данные о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36%, до 67,01 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,47%, до 59,13 доллара за баррель.
Согласно данным минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 22 марта выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 442,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшение запасов на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,25%, до 438,4 миллиона баррелей.
При этом аналитики остаются оптимистичны по поводу динамики нефтяных цен, указывая на усилия стран-участниц сделки ОПЕК+. "Сегодняшнее снижение стоимости нефти не отменяет краткосрочный "бычий" фактор - сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, а также перебои с поставками (из Венесуэлы и Ирана - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.
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