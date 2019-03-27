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Автогаз за месяц подорожал на 15%
13:24 27.03.2019 |
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 18 коп./л до 12,22 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На ОККО и WOG автогаз подорожал на 20 коп., до 12,59-12,60 грн/л. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 28-38 коп./л до 12,15 грн/л.
Цены также выросли в AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, «Параллель», «Надежда», Chipo, «Род-Ник», SUN OIL и Mango на 7-30 коп./л.
Напомним, оптовые цены СУГ начали повышаться с 18 февраля. За этот период они выросли на 4580 грн/т или 22,7%. Розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 1,75 коп. /л или на 14,5%.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 27 марта, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
12,60
|
0,20
|
WOG
|
12,59
|
0,20
|
Авиас
|
12,15
|
0,38
|
Укрнафта
|
12,15
|
0,28
|
AMIC
|
12,13
|
0,16
|
Shell
|
11,89
|
0,00
|
SOCAR
|
12,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,09
|
0,05
|
Glusco
|
11,99
|
0,24
|
Автотранс
|
11,98
|
0,10
|
KLO
|
12,54
|
0,15
|
UPG
|
11,57
|
0,00
|
Параллель
|
12,59
|
0,07
|
Надежда
|
11,99
|
0,15
|
Chipo
|
12,06
|
0,30
|
Род-Ник
|
12,30
|
0,20
|
Marshal
|
12,10
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,24
|
0,16
|
Mango
|
11,64
|
0,20
|
Укргаздобыча
|
11,90
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,22
|
0,18
|
|
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