Автогаз за месяц подорожал на 15%

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 18 коп./л до 12,22 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На ОККО и WOG автогаз подорожал на 20 коп., до 12,59-12,60 грн/л. В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 28-38 коп./л до 12,15 грн/л.

Цены также выросли в AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, «Параллель», «Надежда», Chipo, «Род-Ник», SUN OIL и Mango на 7-30 коп./л.

Напомним, оптовые цены СУГ начали повышаться с 18 февраля. За этот период они выросли на 4580 грн/т или 22,7%. Розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 1,75 коп. /л или на 14,5%.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 27 марта, грн/л: