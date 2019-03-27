Нефть Brent 27 марта замедлила подъем, WTI перешла к снижению

Цены на нефть Brent замедлили подъем, а WTI перешла к снижению, поскольку из-за слабых данных из Китая возобновились опасения, что экономический рост теряет темпы.

Вместе с тем поддержку рынку по-прежнему оказывают заявления России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:32 EET подорожали на $0,19 (на 0,28%) - до 68,16 доллара за баррель. В предыдущий день их цена поднялась на $0,76 (на 1,13%), составив на закрытие $67,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $0,05 (на 0,08%) - до 59,89 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на $1,12 (на 1,9%) и завершила день на отметке 59,94 доллара.

Как сообщил во вторник министр энергетики РФ Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс. баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.

"Все ожидают, что ОПЕК будет придерживаться цели сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до тех пор, пока баланс на рынке не будет восстановлен", - сказал старший аналитик TD Securities Барт Мелек.

"Мы, вероятно, увидим дальнейшую консолидацию и торговлю "в боковике" на какое-то время, если не возникнут опасения относительно объемов мирового спроса, особенно из таких мест, как Китай и другие экономики emerging market", - полагает аналитик Forex.com Фавад Разакзада, которого цитирует MarketWatch.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о неожиданном повышении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 2,2 млн баррелей.