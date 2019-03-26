Нефть дорожает на фоне усилий ОПЕК+ по сокращению добычи

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне усилий стран-участниц альянса ОПЕК+ по сокращению добычи, а также нефтяных санкций против Ирана и Венесуэлы, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.51 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 66,97 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,77%, до 59,27 доллара за баррель.

С начале 2019 года поддерживающий фактором для роста цен стали усилия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Цены также росли на фоне санкций США в отношении нефтеэкспортеров и членов ОПЕК Ирана и Венесуэлы.

При этом, как отмечают аналитики, опасения относительно замедления роста мировой экономики сдерживают рост цен на нефть. "Цены на нефть не могут избавиться от влияния опасений по поводу роста глобального ВВП", - сказал рыночный аналитик Oanda Эдварда Мойа (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.

"Глобальный рост промышленного производства замедлился до 1% в прошлом квартале, и показатели указывают на фактическую остановку роста в текущем квартале... За пределами Китая, азиатская промышленная индустрия также замедляла рост с начала этого года", - добавляют аналитики банка JPMorgan Chase Bank.