ДТ в крупном опте подешевело на 200–300 грн/т

Стоимость железнодорожных партий дизельного топлива в понедельник, 25 марта, на основных базисах снизилась на 200-300 грн/т, по сравнению с пятницей, 22 марта. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга оптового рынка «Консалтинговой группы А-95».

Со станции Новоград-Волынский (Житомирская обл.) трейдеры выставляли цены на трубопроводный ресурс в диапазоне 26 700-26 900 грн/т. В частности, «Параллель», «Нафтаукртранс» предлагали ж/д-партии по 26 700 грн/т, «Анвитрейд» - 26 850 грн/т. По сравнению с пятницей, минимальное ценовое предложение трубопроводного ДТ опустилось на 300 грн/т.

По станции Коростень (Житомирская обл.) мозырское ДТ предлагали ЗНГК и «БНХ-Украина» в диапазоне 27 200-27 250 грн/т.

25 марта с предложением крупнооптовых партий мозырского ДТ на ст. Коростень вышел ФЛП Решетка с ценой 26 950 грн/т на мозырский ресурс. По словам трейдеров, на выходных Мозырский НПЗ начал отгружать летние марки ДТ (сорт C). Напомним, Мажейкяйский НПЗ начал отгрузки летних марок ДТ в Украину в начале прошлой недели.

«Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) продолжила предлагать свободные объемы ДТ по 27 500 грн/т. Последний раз компания меняла цены в середине прошлой недели, повысив их на 350 грн/т. Отметим, что завод с прошлой недели также начал реализацию летних марок топлива.

Отметим, что оптовые цены ДТ с начала месяца остаются стабильными. Средняя цена ж/д-партий с начала месяца повысилась на 1% или 270 грн/т.

В мелкооптовом сегменте минимальные, заявленные трейдерами цены ДТ с Новограда-Волынского в понедельник опустились на 15 коп/л с 22,85 до 22,70 грн/л. Напомним, что в конце прошлой недели полноценные отгрузки автопартий возобновились на терминале в Смыге (Ривненская обл.).

С нефтебаз в Коростене минимальная цена автопартий опустилась на 20 коп./л, сравнявшись с уровнем Новограда-Волынского - 22,70 грн/л. В столичном регионе минимальное предложение ДТ автонормами снизилось на 10 коп./л, до 23,00 грн/л, в южных областях трейдеры предлагают топливо по 23,30 грн/л.