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Нефть продолжает дешеветь 25 марта на опасениях замедления роста мировой экономики
07:14 25.03.2019 |
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на фоне опасений инвесторов относительно замедления роста мирового ВВП, следует из данных торгов.
По состоянию на 6.46 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,64%, до 66,32 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,76%, до 58,59 доллара за баррель.
Цены на нефть в понедельник сохраняют негативную динамику второй торговый день подряд из-за возобновившихся опасений относительно риска замедления темпов роста мировой экономики, которое является негативным фактором для спроса на сырье.
Причиной для пессимизма инвесторов послужили предварительные данные за март исследовательской организации Markit Economics по деловой активности в промышленности США и Европе. Индекс деловой активности в промышленности США (PMI) и в США, и в еврозоне снизился, обновив многолетние минимумы, что было воспринято рынками как новый признак ухудшения состояния мировой экономики.
Американский банк Morgan Stanley сказал агентству Рейтер, что прогнозы по росту и прибыли компаний были существенно понижены по всем крупным регионам мира. Аналитики банка ANZ добавили, что ухудшение перспектив мировой экономики "перевесило" оптимизм инвесторов относительно сокращения предложения нефти из-за снижения добычи стран ОПЕК+ и санкций США против Венесуэлы и Ирана.
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