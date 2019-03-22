Нефть 23 марта торгуется в районе максимума с осени 2018 г на надеждах на продление сделки ОПЕК+

Цены на нефть снижаются в пятницу, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года на фоне надежд на то, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 6.46 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 67,72 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,23%, до 59,84 доллара за баррель.

Давление на стоимость "черного золота" в пятницу оказывают опасения, связанные с торговыми отношениями США и КНР. Неопределенность в перспективах подписания окончательного торгового соглашения между странами сохраняется, а из СМИ поступают сообщения о новых недовольствах и требованиях сторон. Трейдеры опасаются, что длительный торговый конфликт двух крупнейших мировых потребителей нефти негативно отразится на спросе на сырье.

В то же время, несмотря на снижение цен на нефть, они остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года на фоне приверженности стран ОПЕК+ действующим договоренностям, достигнутым в конце прошлого года, о сокращении добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Кроме того, согласно последним заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, ОПЕК+, в случае принятия решения о переходе к наращиванию объемов производства нефти во втором полугодии, вряд ли полностью отпустит добычу, определенные ограничения все равно останутся.

Аналитики канадского инвестиционного банка RBC Capital Markets сказали агентству Рейтер, что ждут от ОПЕК+ продления сделки по сокращению добычи на весь 2019 год на следующей встрече в Вене в июне.