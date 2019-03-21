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СУГ в опте подорожал на 20% за месяц
10:32 21.03.2019 |
Средняя оптовая цена сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС за месяц повысилась на 4040 грн/т или 20%. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
По данным «А-95», в среду, 20 марта, средняя оптовая цена автогаза составляет 19 580 грн/т.
«СВГ Плюс» («Автотранс») повысила цену на 3900-5100 грн/т, в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.
«УПК-Европлюс» подняла цены на 4000-4500 грн/т в Житомирской, Запорожской, и Тернопольской областях.
«Надежда» в Киевской и Николаевской областях подняла цену на 2200-4500 грн/т в Закарпатской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В GT Group газ подорожал 5100 грн/т в Харьковской области.
Динамика оптовых цен обусловлена рядом факторов, среди которых сокращение поставок на рынок, рост цен на границе и увеличение спроса.
Активизацию спроса, в частности, отмечают на юге страны. «Количество заявок заметно возросло, цены также повысились. Еще можно встретить альтруистов с предложениями по 19 500 грн/т, однако к концу недели, скорее всего, 20 500 грн по южным регионам будет минимумом», - рассказал директор Orange LPG Александр Лазоренко.
В то же время, по словам начальника управления закупки и реализации сжиженного газа сети заправочных станций WOG Светланы Грозной, в настоящее время на рынке наблюдается дефицит ресурса, который вероятно будет ощущаться и в следующем месяце.
«Сегодня уже 20 марта и легкий дефицит сохраняется. Вероятно, до конца месяца сбалансировать рынок не получится. Как и в начале месяца, на рынке наблюдается нехватка спотовых партий, она будет подгонять котировки вверх», - считает С.Грозная.
Напомним, оптовые цены СУГ начали расти с 18 февраля.
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