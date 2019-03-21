Нефть дорожает 21 марта на данных по запасам сырья в США

Стоимость нефти растет в четверг утром на фоне данных минэнерго США о значительном сокращении запасов в стране, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.30 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,16%, до 68,61 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,02%, до 60,24 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 9,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, роста на 300 тысяч баррелей. При этом поставки венесуэльской нефти в США за указанный период сократились до нуля со 112 тысяч баррелей в сутки неделей ранее.

Президент энергетической консультационной компании WTRG Economics Джеймс Уильямс (James Williams) сказал агентству MarketWatch, что снижение запасов по большей части произошло из-за роста экспорта нефти США.

"В целом поддержку ценам на нефть оказывает сокращение предложения за счет ОПЕК+ и санкции США против Ирана и Венесуэлы, хотя подъем продолжают ограничивать опасения рынка по поводу роста экономики", - добавил аналитик Oanda Дин Попплуэлл (Dean Popplewell).