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На АЗС в Киеве 20 марта подорожал автомобильный газ
14:37 20.03.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 марта 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ снова подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
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А-92
|
А-95
|
А-95+
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ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,19
|
28,19
|
29,09
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27,99
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11,69 (+0,10)
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WOG
|
28,99
|
29,99
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30,99
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29,99
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11,78 (+0,10)
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AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
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27,79
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11,19 (+0,04)
|
БРСМ-Нафта
|
25,19
|
26,19
|
27,79
|
25,99
|
11,49 (+0,10)
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Укрнафта
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27,00
|
28,00
|
28,50
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28,00
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10,95 (+0,05)
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Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
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10,79
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ОККО
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28,99
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29,99
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30,99
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29,99
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11,89 (+0,30)
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SUN OIL
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26,39
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27,39
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28,39
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26,49
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11,59
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Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
11,15
|
Авантаж 7
|
25,95
|
26,95
|
27,65
|
25,50
|
10,65
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,00
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49
|
10,85 (+0,20)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
11,69
|
Маркет
|
25,25
|
26,26
|
‒
|
24,99
|
Luxwen
|
26,19
|
26,69
|
28,29
|
28,29
|
11,29
|
Chipo
|
25,29
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25,69
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28,18
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11,29 (+0,06)
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