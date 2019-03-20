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Нефть дешевеет 20 матра на опасениях за рост мировой экономики
07:59 20.03.2019 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики, которое может негативно отразиться на спросе на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.45 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16% - до 67,5 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,3%, до 59,11 доллара за баррель.
Аналитики, как пишет агентство Рейтер, связывают текущее снижение цен на нефть с опасениями относительно того, что замедление роста мировой экономики может вскоре оказать давление на спрос на этот сырьевой товар. "Опасения, связанные с ростом мировой экономики и с риском переизбытка предложения, создают трудности для цен на нефть", - приводит агентство мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).
При этом поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 2,13 миллиона баррелей после снижения на 2,6 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 309 тысяч баррелей после сокращения на 3,862 миллиона баррелей неделей ранее.
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