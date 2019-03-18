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Нефть дешевеет 18 марта на опасениях за спрос на сырье
07:35 18.03.2019 |
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне опасений относительно того, что замедление роста мировой экономики может негативно отразиться на спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.45 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21% - до 67,02 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,36%, до 58,61 доллара за баррель.
Поводом для пессимизма инвесторов стала статистика из США, которая усилила опасения относительно замедления роста экономики страны и мира в целом. Так, согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, объем промышленного производства в США в феврале в месячном выражении увеличился на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,4%.
"Самый главный риск для нашего прогноза по ценам на нефть заключается в ослаблении спроса на фоне замедления экономического роста. Наш базовый сценарий предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти на 1,3 миллиона баррелей в день в 2019 году. Однако повсеместное замедление роста экономик мира может привести к замедлению роста спроса на нефть до уровня ниже 1 миллиона баррелей в день", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Bernstein Energy.
В то же время поддержку стоимости "черного золота" продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках договоренности в конце 2018 года. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в воскресенье, что ожидает, что страны ОПЕК+ выполнят сделку в марте более чем на 100%. При этом, по его словам, в феврале ОПЕК+ выполнила сделку о сокращении добычи нефти почти на 90%.
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.
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