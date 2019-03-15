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Дионисий Галикарнасский
На АЗС в Киеве 11 марта снова выросли цены на автомобильный газ
17:06 15.03.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 15 марта 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ продолжает дорожать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,19
|
28,19
|
29,09
|
27,99
|
11,54 (+0,15)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,58 (+0,20)
|
AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
|
27,79
|
10,99
|
БРСМ-Нафта
|
25,19
|
26,19
|
27,79
|
25,99
|
11,19 (+0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,90
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
10,79
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,59 (+0,10)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
11,59
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
10,95 (+0,10)
|
Авантаж 7
|
25,95
|
26,95
|
27,65
|
25,95
|
10,25
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,60
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49
|
10,45
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
11,49
|
Маркет
|
25,52
|
26,62
|
‒
|
25,25
|
Luxwen
|
26,19
|
26,69
|
28,29
|
28,29
|
11,09
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,32
|
28,39
|
29,37
|
28,20
|
11,07 (+0,05)
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