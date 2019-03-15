Нефть 15 марта изменяется разнонаправленно в цене после доклада МЭА

Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в пятницу днем после публикации мартовского доклада Международного энергетического агентства (МЭА) с прогнозами по спросу и предложению, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.28 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3% - до 67,03 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,03%, до 58,63 доллара за баррель.

МЭА в пятницу сохранило прогноз по росту предложения нефти от стран вне ОПЕК в 2019 году на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, продолжая ожидать замедления этого показателя с рекордно высокой отметки в 2,8 миллиона баррелей в сутки, достигнутой в 2018 году. При этом организация также сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире в нынешнем году достигнет 100,6 миллиона баррелей в сутки.

В то же время по оценкам МЭА, страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в феврале выполнили его условия на 80%. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Теперь альянс ОПЕК+ планирует провести заседания технического и министерского мониторингового комитета (JMMC) в Баку 17-18 марта, а министерские встречи всех стран - 17-18 апреля в Вене.

В то же время негативную динамику цен на нефть ограничивают ожидания того, что ОПЕК+ может продлить свою договоренность по сокращению добычи. "Если ОПЕК+ решит продлить договоренность о снижении добычи, то мы ожидаем, что запасы сырья продолжат снижаться, по крайней мере, в третьем квартале", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка Jefferies.