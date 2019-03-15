Финансовые новости
- |
- 15.03.19
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Нефть 15 марта изменяется разнонаправленно в цене после доклада МЭА
14:05 15.03.2019 |
Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в пятницу днем после публикации мартовского доклада Международного энергетического агентства (МЭА) с прогнозами по спросу и предложению, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.28 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3% - до 67,03 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,03%, до 58,63 доллара за баррель.
МЭА в пятницу сохранило прогноз по росту предложения нефти от стран вне ОПЕК в 2019 году на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, продолжая ожидать замедления этого показателя с рекордно высокой отметки в 2,8 миллиона баррелей в сутки, достигнутой в 2018 году. При этом организация также сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире в нынешнем году достигнет 100,6 миллиона баррелей в сутки.
В то же время по оценкам МЭА, страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в феврале выполнили его условия на 80%. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Теперь альянс ОПЕК+ планирует провести заседания технического и министерского мониторингового комитета (JMMC) в Баку 17-18 марта, а министерские встречи всех стран - 17-18 апреля в Вене.
В то же время негативную динамику цен на нефть ограничивают ожидания того, что ОПЕК+ может продлить свою договоренность по сокращению добычи. "Если ОПЕК+ решит продлить договоренность о снижении добычи, то мы ожидаем, что запасы сырья продолжат снижаться, по крайней мере, в третьем квартале", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка Jefferies.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Месть Розенблата. Зачем ГПУ открыла дело «Сытник против Трампа»
|В январе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $20,9 млн
|Зигзаг «Бигусгейта». Как Сытник стал громоотводом для всех
|Читая между строк «секретное» соглашение. Что Варфоломей сделает с ПЦУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин Украины сообщил о приостановке запрета местным бюджетам размещать временно свободные средства на депозитах
|Еврокомиссия подтвердила договоренность с Киевом об изменении ЗСТ по курятине
|На АЗС в Киеве 11 марта снова выросли цены на автомобильный газ
|Дефицит госбюджета за 2 мес.-2019 составил 13,6 млрд грн - Минфин
|В январе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $20,9 млн
|Нефть 15 марта изменяется разнонаправленно в цене после доклада МЭА
Это интересно
|HP Pavilion x360 11: ноутбук-трансформер с безвентиляторной конструкцией
|В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей
|12 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов: в Samsung начат выпуск передовых модулей LPDDR4X
|Новый метаматериал поглощает до 94 % шума от воздушных потоков: реактивные двигатели могут стать бесшумными
|Facebook пережил крупнейшие в своей истории сбои в работе
|Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации
|Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом