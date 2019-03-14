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Нефть дорожает 14 марта на фоне снижения запасов в США и ситуации в Венесуэле
07:55 14.03.2019 |
Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне снижения опасений переизбытка сырья на рынке под влиянием целого ряда факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.00 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,38% - до 67,81 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,26%, до 58,41 доллара за баррель.
В четверг сразу несколько факторов оказывают поддержку стоимости "черного золота". Так, по данным минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 3,9 миллиона баррелей, хотя эксперты ждали роста запасов на 2,9 миллиона баррелей.
Кроме того, продолжает привлекать внимание рынков ситуация в Венесуэле. В стране 7 марта произошел энергетический коллапс из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". В связи с этим Венесуэла частично приостанавливала добычу нефти, а также ее отгрузку во всех портах.
Положительным фактором для рынка нефти остается также сокращение добычи странами ОПЕК+. В конце 2018 года они договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.
Аналитики ANZ Bank, которых цитирует агентство Рейтер, отмечают, что динамика цен на нефть связана с тем, что страны ОПЕК продолжают сокращать добычу, а "ситуация в Венесуэле остается мрачной".
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