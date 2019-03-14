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Почему цены на автогаз идут ко дну
23:30 13.03.2019 |
Февраль 2019 года ознаменовался хорошими новостями для автолюбителей, использующих автогаз. Его стоимость на отдельных колонках свалилась до 10,45 грн/л, а местами - до 9,15 грн/л.
Для сравнения: как в Украине, так и в Европе рабочей считается цена, когда автогаз дешевле бензина А-95 вдвое, а сейчас он дешевле почти втрое. Таких пропорций не было с начала 2016 года.
Недавно ценники на газ снова поползли вверх, но с точки зрения продавцов они лишь приближаются ко дну... с обратной стороны. Что происходит?
Стоимость автогаза на границе в декабре 2018 - феврале 2019 гг. традиционно опустилась до годовых минимумов. Это повлекло за собой розницу. Но здесь вмешался и сугубо наш фактор - дешевый ресурс везли все и в итоге обвалили цены ниже себестоимости.
Это хорошо иллюстрирует проблематику украинского рынка автогаза, который хоть и взрослеет, но медленно.
Летом 2017 года импортеры автогаза начали активно переходить на длинные формульные договоры, так называемые TERM-контракты. Первым крупным провайдером таких договоров стала швейцарская Proton Energy S.A., трейдер газа «Роснефти» в Украине.
К концу 2017 года с «длинными» договорами пришел казахстанский гигант «Тенгизшевройл», а в конце 2018-го - компания «Укрэнерджи», которая поставляет ресурс «Лукойла».
В итоге импорт по «термам» составляет 40-50% потребностей рынка, а вместе с внутренним производством это уже 65-75% в зависимости от сезона. Еще два года назад этот уровень не превышал 30%.
Почему это важно? Наполнение рынка становится более прогнозируемым, а значит вероятность возникновения кризисных ситуаций, как правило, сопровождающихся ценовыми скачками, снижается (об этом чуть ниже).
Основная масса держателей длинных договоров - крупные операторы: как розничные сети, так и оптовики. Всего их около 15 компаний. Однако в базе украинских импортеров более 130 компаний.
На «ценовом» дне они завозят свой объем и рассчитывают быстро продать, пускай и с небольшой прибылью. Но из-за избытка предложения продать не могут даже по себестоимости, а новые партии приходят и приходят.
По моим расчетам, в декабре-январе поставки в Украину превысили потребности на треть. Такой же дисбаланс, только со знаком «минус», в августе-сентябре 2017 года привел к рекордному взлету цен с 11 до 17 грн/л.
Низкий спрос и угроза затоварки заставили внутренних производителей пропан-бутана («Укргаздобыча» и «Укрнафта») снизить отпускные цены еще ниже.
В середине февраля отдельные партии «Укргаздобычи» продавались по 12 900 грн/т, в то время как обладатели TERM-контрактов плакали, но платили от 14 000 до 16 500 грн/т.
В этой ситуации все чаще возникает вопрос к объективности котировок, которые ложатся в основу расчета такой стоимости на импортный ресурс для украинских трейдеров.
Объективно еще в феврале цена в рознице должна была составлять около 12 грн/л. Обвал, происшедший на радость автолюбителям, случился благодаря острой конкуренции (вопреки распространенному стереотипу о монополизме и сговорах).
Отмечу лишь, что конкуренция эта не очень качественная, цены также тянут вниз «подзаборные» заправки, не имеющие таких затрат как налоги, разрешения и инвестиции в промышленную и экологическую безопасность.
На днях цены в опте пошли вверх, розница тоже начала расти, хотя работает все еще в «минус». Что дальше? По классике жанра из-за полученных убытков поставки газа в феврале резко сократились.
Теперь цену будет подстегивать внешний рынок и легкая нехватка продукта. Но каких-то кризисных сценариев не будет, очевидно цена стабилизируется на отметках 13-14 грн/л до конца марта. Основные события развернутся летом, в разгар сезона.
Но благодаря переходу трейдеров на «длинные» контракты вероятность кризисов образца 2017 года крайне мала. С большой вероятностью можно сказать, что газ в Украине будет, а по какой цене - покажет рынок.
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