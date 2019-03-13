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Нефть дорожает на прогнозе минэнерго США и данных по добыче от API
07:44 13.03.2019 |
Мировые цены на нефть растут в среду утром на фоне прогноза по добыче сырья в США от минэнерго страны и еженедельной статистики Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.54 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до 66,88 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,51%, до 57,16 доллара за баррель.
Участники торгов обратили внимание на то, что управление энергетической информации минэнерго США (EIA) во вторник понизило прогноз добычи нефти в стране на 2019 год на 0,9%, до 12,3 миллиона баррелей в сутки, а на 2020 год - на 1,3%, до 13,03 миллиона.
Кроме того, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 марта, сократились на 2,6 миллиона баррелей после роста на 7,29 миллиона баррелей неделей ранее. "Это оптимистичные цифры, которые укрепили надежды на то, что они будут еще лучше", - сказал агентству Блумберг президент энергетической консультационной WTRG Economics Джеймс Уильямс (James Williams).
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,65 миллиона баррелей после увеличения на 7,069 миллиона баррелей неделей ранее.
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