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Беларусь возобновит поставки авиатоплива в Украину
09:57 12.03.2019 |
Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена возобновить поставки авиатоплива в Украину. Об этом со ссылкой на компанию сообщает Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ).
"После проверки документов, подтверждающих целевое использование авиатоплива Государственная Фискальная служба (ГФС) погасила первые векселя компании БНК Украина, выданные при импорте авиатоплива", - отметили в НАУ.
В ассоциации надеются, что ГФС применит первый опыт по подтверждению целевого использования авиатоплива и закрытию векселей и к другим компаниям-импортерам, что в свою очередь обеспечит бесперебойное снабжение аэропортов.
Ранее сообщалось, что госэкспортер нефтепродуктов из Беларуси - БНК - остановил поставки реактивного топлива в Украину в связи с проблемами при погашении налоговых векселей, выданных при импорте топлива в текущем году.
С 1 января 2019 года начали действовать изменения в Налоговый кодекс, которые должны пресечь нецелевое использование авиационного керосина.
В связи с этим импортеры авиатоплива столкнулись со сложностями в работе нового порядка, в части регистрации и погашения налоговых векселей.
Вечером 29 января МАУ задержала 22 рейса в аэропорту Борисполь из-за остановки Укртатнафтой производства и отгрузки авиатоплива. Причиной остановки компания назвала конфликт с ГФС: налоговая заблокировала процесс погашения налоговых векселей.
Позже Укртатнафта заявила о разрешении вопроса с погашением налоговых векселей, что позволяет возобновить отгрузку авиационного топлива.
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