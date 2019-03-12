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Почему на заправках дорожает сжиженный газ
12:10 11.03.2019 |
Украина входит в десятку крупнейших мировых потребителей сжиженного газа в качестве моторного топлива. С 2017 года продажи пропан-бутана на украинских заправках превысили реализацию бензина. Газобаллонное-оборудование в стране установлено уже примерно 3 млн легковых автомобилей.
В отличие от бензинов и ДТ, рынок сжиженного газа более волатильный, что сказывается на динамике цен в опте и рознице.
После уменьшения котировок на нефть с ноября 2018 года автогаз в украинском опте и рознице дешевел вплоть до конца февраля 2019 года. За этот период цены на заправках упали почти на 6 грн/л. В феврале пропан-бутан продавался на заправках в 2,7 раза дешевле, чем бензин А-95.
По данным консалтинговой компании UPECO, 21 февраля средняя цена на газ составила 10,35 грн/л или 36,5% от стоимости бензина А-95, который продавали по 28,33 грн/л. Соотношение в 36,5% было самым максимальным за четыре года.
Отметим, что цена на газ не должна превышать 50% от стоимости А-95. При такой пропорции сохраняется рентабельность установки газобаллонного оборудования для водителей и дает перспективу развития рынка автогаза.
Причиной низких цен в начале 2019 года стала сезонность потребления автогаза. Из-за сниженного спроса на газ в зимний период на рынке сформировался излишек, который "давил" на цены. "Мертвый сезон" подкреплялся и низкими импортными котировками, по которым Украина закупает пропан-бутан из России, Беларуси и Казахстана.
С конца февраля цены на сжиженный газ в Украине вернулись к росту. В этот период вслед за нефтью наблюдалось повышение импортных котировок, а также активизация закупок в связи с потеплением и началом сезона активного потребления.
Из-за перенасыщения рынка, в предыдущие месяцы, оптовые продавцы перенесли выгрузку импортного газа, от поставок которого украинский рынок зависит почти на 80% - это также повлияло на спрос и предложение в Украине.
В итоге только с 1 по 6 марта средние цены на пропан-бутан в опте выросли на 1,10 грн/л до 10,27 грн/л, в рознице газ подорожал пока только на 20 коп./л до 10,64 грн/л.
Исходя из разницы между оптовыми и розничными ценами в Украине в 1,5-2 грн/л, водителям следует готовиться к повышению автогаза на заправках до 12,00-12,50 грн/л уже в марте. И даже при такой стоимости LPG будет привлекательнее для автомобилистов, чем бензин.
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