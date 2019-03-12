Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего сокращения добычи в ОПЕК, Brent торгуется у $66,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях дальнейшего сокращения добычи в Саудовской Аравии.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:27 EET увеличилась на $0,40 (0,61%) - до 66,14 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,33 (0,59%), до 56,40 доллара за баррель.

На минувшей неделе Brent подорожала на 1%, WTI - на 0,5%.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в апреле Саудовская Аравия планирует добывать менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с с февраля.

Это сообщение сигнализирует о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.

Тем временем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.