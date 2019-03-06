Нефть дешевеет 6 марта на росте запасов и добычи в США

Стоимость нефти снижается в среду на фоне роста запасов сырья в США и перспектив увеличения добычи в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 12.25 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 65,59 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,06%, до 55,95 доллара за баррель.

Участники торгов с пессимизмом отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым за предыдущую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,3 миллиона баррелей после снижения на 4,2 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 1,2 миллиона баррелей после снижения на 8,6 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на прогнозы по добыче американских нефтегазовых компаний ExxonMobil и Chevron. В частности ExxonMobil заявила, что планирует увеличить добычу углеводородов на сланцевом бассейне Permian в США на 80%, до 1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2024 году. В то же время глава нефтегазовой компании Chevron Марк Вирт сказал, что компания хочет нарастить добычу на данном бассейне более чем вдвое, до 900 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к 2023 году.

Сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu), сказал агентству Рейтер, что динамика цен на нефть остается нестабильной, поскольку рынок балансирует между сокращением добычи странами ОПЕК и ее ростом в США.

"Увеличение запасов нефти в США оказывает давление на цены, а в долгосрочной перспективе обеспокоенность по поводу роста добычи нефти в бассейне Permian будет сдерживать рост цен", - приводит агентство мнение аналитика по товарным рынкам Samsung Futures в Сеуле Ким Кван-рая (Kim Kwang-rae).