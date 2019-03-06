Финансовые новости
- |
- 06.03.19
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 6 марта на росте запасов и добычи в США
12:44 06.03.2019 |
По состоянию на 12.25 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 65,59 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,06%, до 55,95 доллара за баррель.
Участники торгов с пессимизмом отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым за предыдущую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,3 миллиона баррелей после снижения на 4,2 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 1,2 миллиона баррелей после снижения на 8,6 миллиона баррелей неделей ранее.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на прогнозы по добыче американских нефтегазовых компаний ExxonMobil и Chevron. В частности ExxonMobil заявила, что планирует увеличить добычу углеводородов на сланцевом бассейне Permian в США на 80%, до 1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2024 году. В то же время глава нефтегазовой компании Chevron Марк Вирт сказал, что компания хочет нарастить добычу на данном бассейне более чем вдвое, до 900 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к 2023 году.
Сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu), сказал агентству Рейтер, что динамика цен на нефть остается нестабильной, поскольку рынок балансирует между сокращением добычи странами ОПЕК и ее ростом в США.
"Увеличение запасов нефти в США оказывает давление на цены, а в долгосрочной перспективе обеспокоенность по поводу роста добычи нефти в бассейне Permian будет сдерживать рост цен", - приводит агентство мнение аналитика по товарным рынкам Samsung Futures в Сеуле Ким Кван-рая (Kim Kwang-rae).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин утвердил положения о Государственных налоговой и таможенной службах
|Фредрик Райнфельдт: Украина – одна из двух стран мира, которые опубликовали список конечных бенефициаров бизнеса
|Эксперты не прогнозируют недовольства МВФ из-за возможного снижения тарифов на тепло
|Слезть с иглы. Как украинское самолетостроение избавляется от российской зависимости
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На АЗС в Киеве 6 марта подорожал автомобильный газ
|Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко заявляет о возможном конфликте интересов у руководителя газового бизнеса компании Фаворова
|ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г с 3,5% до 3,3%
|Кабмин объявил конкурс на должность предправления «Нафтогаза»
|Нефть дешевеет 6 марта на росте запасов и добычи в США
|Кабмин утвердил положения о Государственных налоговой и таможенной службах
|Кабмин отменил обязательное ведение книги жалоб и упростил оформление долгосрочных виз для иностранцев
Это интересно
|Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве
|Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году
|Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки
|Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте
|Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
|Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google
|Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков