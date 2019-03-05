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Нефть дешевеет 5 февраля на опасениях за темпы роста спроса на сырье
07:42 05.03.2019 |
Стоимость нефти снижается во вторник на фоне опасений относительно замедления роста спроса на сырье, при этом сокращение добычи ОПЕК+ ограничивает негативную динамику цен на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.44 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46%, до 65,35 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,51%, до 56,3 доллара за баррель.
Эксперты, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что снижение цен на нефть обусловлено обеспокоенностью за спрос на сырье из-за сложностей в мировой экономике. Так, несмотря на оптимистичные ожидания возможного скорого торгового соглашения между Китаем и США, рост спроса на нефть замедляется вместе с замедлением роста экономики, особенно в Европе и Азии. По мнению экспертов банка Bank of America Merrill Lynch, в 2018 году был отмечен самый медленный рост спроса на продукты нефтепереработки с 2011 года.
"В краткосрочной перспективе трудно сохранять оптимизм относительно цен на нефть. Рынок еще пытается освободится от запасов, накопленных во второй половине 2018 года, а коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР остаются на уровне выше среднего значения за пять лет", - отмечают аналитики TS Lombard.
В то же время поддержку ценам на нефть продолжает оказывать сокращение добычи ОПЕК+. В понедельник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что страны ОПЕК+ на заседании в июне могут продлить соглашение о сокращении добычи этого сырья, достигнутое в конце 2018 года.
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