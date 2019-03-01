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Нефть дорожает 1 марта на сокращении добычи странами ОПЕК
07:57 01.03.2019 |
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне ослабления опасений за возможный переизбыток предложения сырья благодаря сокращению добычи странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.45 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 66,57 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,35%, до 57,41 доллара за баррель.
Инвесторы продолжают с оптимизмом реагировать на сокращение добычи нефти странами ОПЕК в рамках соглашения, достигнутого в конце прошлого года. Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные агентства Рейтер о том, что экспорт нефти из Венесуэлы в феврале снизился на 40%, до 920 тысяч баррелей в день на фоне санкций, введенных США. В предыдущие три месяца этот показатель колебался от 1,47 миллиона баррелей в день до 1,66 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA), согласно которым США в декабре снизили добычу нефти на 0,5% по сравнению с ноябрем до 11,8 миллиона баррелей в день.
"Предложение на мировом рынке нефти сейчас ограничено сильнее, чем ожидалось для данного времени года, однако объем непроданных баррелей может быстро увеличиться и насытить рынки", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков RBC Capital Markets.
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