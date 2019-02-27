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Нефть дорожает 27 февраля на данных API о снижении запасов сырья в США
08:14 27.02.2019 |
Мировые цены на нефть растут в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов этого сырья в США на предыдущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.43 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% - до 65,75 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,88% - до 55,99 доллара за баррель.
Согласно данным API, за неделю по 22 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,2 миллиона баррелей после роста на 1,26 миллиона баррелей неделей ранее.
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. При этом аналитики прогнозируют рост запасов на 2,842 миллиона баррелей после увеличения на 3,672 миллиона баррелей неделей ранее.
Кроме того, цены на нефть продолжает поддерживать сокращение добычи ОПЕК+ в рамках обновленного соглашения, достигнутого в конце 2018 года. В частности, сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), мнение которого приводит агентство Рейтер, связывает повышение цен на нефть в последнее время не с ростом спроса, а прежде всего, с "политически согласованным сокращением добычи ОПЕК+".
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