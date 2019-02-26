Финансовые новости
- |
- 26.02.19
- |
- 09:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 26 февраля продолжают снижаться на заявлениях Трампа
07:55 26.02.2019 |
Стоимость нефти во вторник утром сохраняет негативную динамику, начатую в понедельник после комментария президента США Дональда Трампа относительно цен на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.29 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 64,65 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,65%, до 55,12 доллара за баррель.
Во вторник негативная динамика цен на нефть сохраняется после того, как днем ранее стоимость "черного золота" опускалась более чем на 3% и вернулась к минимальным отметкам с 15 февраля. Это произошло после того, как американский президент в очередной раз написал в своем микроблоге в Twitter, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.
Как пишет агентство Рейтер, аналитики отметили, что своими заявлениями Трамп пытается добиться снижения цен на нефть, но как раз санкции США против таких экспортеров сырья как Иран и Венесуэла способствовали недавнему росту стоимости "черного золота". "США прекрасно понимают, что их санкции в отношении Ирана и Венесуэлы также поддерживают цены на нефть, и они не в состоянии отказаться от своей позиции", - сказал агентству аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанк завалили долларом - 25 февраля курс упал ниже 27 грн
|Брак по расчету. Может ли Тимошенко стать канцлером при президенте Зеленском
|Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018
|Портников – Зеленскому: Прокурором или главой СБУ будет не тот, кто нравится кандидату или его виртуальным поклонникам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Агентство по поиску коррупционных активов отчиталось о найденном за год
|Укравтодор выделил три направления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины
|Предпринимателей в ІТ-сфере Украины за 3 года стало больше на 45%
|Потери от незаконных проверок экологами судов в портах Украины достигают 200 млн долларов в год
|Цена на золото 26 февраля вернулась к росту на ослаблении доллара
|Цены на нефть 26 февраля продолжают снижаться на заявлениях Трампа
|Госдолг Украины в январе сократился в долларовом эквиваленте на 0,09%, в гривневом возрос на 0,15% - Минфин
Это интересно
|В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы
|В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»
|Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone
|Google запустил YouTubeKids в Украине
|Топ-10 самых богатых питомцев в мире
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально