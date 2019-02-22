Финансовые новости
- |
- 22.02.19
- |
- 17:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На АЗС в Киеве 22 февраля подорожал автомобильный газ
14:03 22.02.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 22 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, немного подорожал автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
26,99
|
27,99
|
28,99
|
28,39
|
10,69
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
10,98 (+0,10)
|
AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
|
27,79
|
10,09
|
БРСМ-Нафта
|
25,19
|
26,19
|
27,49
|
25,99
|
10,39
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,00 (+0,10)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
10,69
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
10,99 (+0,10)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
10,49
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
9,95
|
Авантаж 7
|
25,95
|
26,95
|
27,65
|
25,95
|
9,65
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,20
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49
|
9,88 (+0,03)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
10,99 (+0,10)
|
Маркет
|
25,52
|
26,62
|
‒
|
25,25
|
Luxwen
|
26,19
|
26,69
|
28,29
|
28,29
|
9,99
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,30
|
28,37
|
29,34
|
28,24
|
10,36 (+0,03)
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук
|Убийца беспилотников. На что способна украинская антидроновая винтовка
|Нацбанк поддержал доллар 21 февраля. Его курс на межбанке перестал падать
|Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укртрансгаз» запустил онлайн-сервис для потребителей газа, позволяющий получить данные о своих поставщиках
|«Нафтогаз» заявил о возможных проблемах с переходом на новую схему работы газового рынка
|Газ для промышленности подешевеет на 15%
|Вадим Бодаев (SigmaBleyzer): надеемся, что в 2019 году механизм СРП в Украине, наконец, начнет работать
|Нефть перешла к росту 22 февраля, Brent подорожала до $67,5 за баррель
|Модель поддержки ВИЭ в Украине необходимо усовершенствовать с учетом мирового опыта - Минэнергоугля
Это интересно
|12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально
|Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов
|Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку
|Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда
|Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок
|Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн
|Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер