Оптовые цены СУГ 21 февраля усилили рост

Средняя оптовая цена сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС 21 февраля повысилась на 740 грн/т или на 4,7%. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По данным «А-95», в четверг, 21 февраля, средняя цена автогаза на условиях FCA составляла 16 420 грн/т.

Цены газа на ГНС в Харьковской области выросли на 1300 грн/т. GT Group выходил с предложением 15 900 грн/т, «Автотранс» - по 16 000 грн/т. В Киевской области средняя цена повысилась на 860 грн/т. «Автотранс» предлагал ресурс с Барышевской ГНС по 16 700 грн/т, KLO c Василькова по 16 500 грн/т. На ГНС Бородянка «Надежда» предлагал по 15 500 грн/т. В южных регионах стоимость СУГ на ГНС увеличилась на 800 грн/т.

Средняя цена автомобильных партий СУГ (DPP АЗС) выросла 21 февраля на 430 грн/т - до 16 770 грн/т.

Напомним, первый существенный рост оптовых цен газа был зафиксирован 18 февраля. Тогда цена повысилась на 310 грн/т или 2%. Предыдущие четыре месяца до этого оптовые цены снижались, потеряв около 45% или 15 550 грн/т.

Как сообщал enkorr, накануне цена СУГ крупнейшего в стране производителя - государственной «Укргаздобычи» - повысилась сразу на 15,5% до 15 300 грн/т.

«Трейдеры ограничили импорт в январе на падении цен, спрос вырос, а ресурса не оказалось. Это отразил рост импортных котировок Argus», - отметил по итогам этого аукциона директор по коммерции «Укргаздобычи» Сергей Федоренко.

21 февраля ПАО «Укрнафта» продало газ по 14 800 грн/т с отгрузкой в течение марта.