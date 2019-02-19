Brent слабо снижается 19 февраля, WTI дорожает после праздника

Стоимость нефти эталонной марки Brent умеренно снижается в ходе торгов во вторник, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за празднования Дня президентов в США, растет в цене.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 кв уменьшилась на $0,1 (0,15%), до 66,40 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,53 (0,95%) - до 56,13 доллара за баррель.

В центре внимания остаются торговые переговоры между США и Китаем, которые возобновятся в Вашингтоне во вторник. Замглавы министерства сельского хозяйства США Стив Сенски сообщил накануне, что переговоры "набирают обороты".

Перспективы достижения соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, которое позволит избежать нового витка торговой войны, являются позитивным фактором для мировой экономики в целом и ожидаемого спроса на топливо в частности.

Вместе с тем компания Kpler, отслеживающая движение грузовых судов, сообщила о том, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период годом ранее, составив 6,2 млн б/с.

"Рынок по-прежнему следит за рисками сокращения поставок из стран ОПЕК", - отмечает аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен.